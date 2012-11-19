Литвин вже знає, що проекту бюджету-2013 цього тижня чекати не варто
12:30, 19 листопада 2012Політика
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Проект державного бюджету України на 2013 рік не надійде до парламенту цього тижня.
Литвину відомо, що продовжується "напружена робота"
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин.
«Кабінет міністрів України продовжує напружену роботу над проектом державного бюджету на 2013 рік, і на цьому тижні він не надійде до Верховної Ради», - сказав В.Литвин.
За його словами, у зв’язку з цим постає питання: чи є потреба працювати парламенту цілий пленарний тиждень і розглядати 126 питань, внесених до порядку денного.
В.Литвин запропонував, аби парламент визначив першочергові законопроекти, які не викликають заперечень.
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