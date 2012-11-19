Литвин вже знає, що проекту бюджету-2013 цього тижня чекати не варто

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин.

«Кабінет міністрів України продовжує напружену роботу над проектом державного бюджету на 2013 рік, і на цьому тижні він не надійде до Верховної Ради», - сказав В.Литвин.

За його словами, у зв’язку з цим постає питання: чи є потреба працювати парламенту цілий пленарний тиждень і розглядати 126 питань, внесених до порядку денного.

В.Литвин запропонував, аби парламент визначив першочергові законопроекти, які не викликають заперечень.