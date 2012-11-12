Томенко бачить, що влада знову вирішила протягти бюджет без дискусій

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко переконаний, що без звіту уряду про соціально-економічну ситуацію в Україні та виконання бюджету за 2012 рік не можна ухвалювати бюджет на 2013 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-спікера.

М.Томенко зазначив, що «влада знову вирішила повернулася до ідеї ухвалити бюджет без дискусій і нинішнім складом парламенту». «Це зрозуміло, оскільки в новому парламенті без звітування про нинішній бюджетний рік важко уявити прийняття даного законопроекту», - додав він.

Віце-спікер відзначив, що саме тому за основу було прийнято план максимального використання нинішньої парламентської більшості, яка, попри не проходження великої кількості депутатів до наступного парламенту, залишається «машиною для голосування».

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Водночас, М.Томенко наголосив, що сьогодні принципово важливо оцінити об’єктивну соціально-економічну і фінансову ситуацію в країні. Він нагадав, що уряд вже більше трьох місяців не інформував парламент про реальну ситуацію, відмовляючись приходити на сесію Верховної Ради під різними приводами.

«По-перше, без реального розуміння того, що відбувається в економіці країни, якою є і буде фінансова ситуація, це зробити неможливо. Перш ніж ухвалювати основний фінансовий закон на рік, необхідно зробити відповідний аналіз та звіт попереднього», - сказав М.Томенко.

«По-друге, ухвалювати бюджет на 2013 рік повинен новобраний парламент, а не нинішній, легітимність якого точно не поширюється на 2013 рік», - наголосив політик.