ЗМІ: Україна підписала договір по LNG-терміналу з лижним інструктором

Про це пише Кореспондент з посиланням на розслідування, проведене Reuters.

Як пише видання, члени сім'ї Бонвеї повідомили, що Джорді пішов з дому в 20 років і став інструктором з лиж в Андоррі. В Україну він переїхав 10 років тому і одружився з українкою.

Батько Джорді, Хоан Сарда, досі живе недалеко від Барселони. За повідомленням місцевої газети Regio7, він сказав, що його син створив два місцевих підприємства в Іспанії в 2008 році. Однак обидва підприємства, що займалися нерухомістю, вже не працюють. Причому Джорді, за словами його батька, ніколи не виявляв інтересу до бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Як уточнив тоді журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод з регазифікації скрапленого газу, а компанія Gas Natural Fenosa (Іспанія) повинна була виступити інвестором реалізації проекту.

Однак через кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural Fenosa спростувала свою участь в проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанської сторони не є представником компанії. При цьому сам підписант - Джорді Бонвеї - пізніше в коментарі УНІАН визнав, що справді не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.