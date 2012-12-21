Посол Росії: Зустріч президентів двох країн до кінця року не планується

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Посол Росії в Україні Михайло Зурабов.

«До кінця року зустріч не планується», - сказав він.

Посол припускає, що така зустріч могла б відбутися в першому кварталі наступного року.

«Якщо щось у домовленостях було переосмислено лідерами двох країн, так, що вони дали додаткові доручення експертам працювати над ними, то ця робота потребуватиме деякого часу. Якби мене запитали про який час йде мова, я думаю, що в межах кварталу», - сказав М.Зурабов.

Як повідомляв УНІАН, запланований на 18 грудня робочий візит В.Януковича до Російської Федерації було перенесено.

Прес-служба Президента України зазначала, що темами зустрічі президентів України та Росії були визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, в першу чергу в енергетичній і торгово-економічній сферах. Зокрема – вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – зазначили в прес-службі.