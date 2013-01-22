Донецький губернатор заявляє про «повну деградацію» шахтарських селищ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Донецьку, зазначивши, що йому відомо про масове поширення копанок – нелегальних місць видобутку вугілля в містах Сніжне, Торез, у Шахтарському районі, де розміщено багато закритих, непрацюючих шахт і покинутих вугільних виробок.

«Знаю про ситуацію в Сніжному, де прямо у дворах там купують ділянки і всередині ведуть видобуток. Скажу чесно: на жаль, доводиться погодитися з тим, що десь є справді повна деградація цих покинутих шахтарських селищ. І нам необхідно цю проблему визнати і думати про те, яким чином там все-таки замістити, - зазначив А.Шишацький. - Тому що, на жаль, ось такі приватні копанки - їх і оформляти не немає ніякого сенсу і можливості. Але для деяких людей ці копанки просто джерело виживання».

На думку А.Шишацького, «і Сніжне, і Торез, і Шахтарський район залишаються зоною екологічного та іншого лиха».

Він повідомив, що в ОДА буде заплановано «поїздку губернатора, але з конкретними пропозиціями для поліпшення ситуації, у тому числі і з коштами, які ми можемо з субвенції соцекономрозвитку області направити на ці райони, на ті самі убиті дороги, водопостачання тощо, де є цілий клубок проблем».

Оцінюючи роботу місцевої влади, зокрема, діяльність мера Сніжного в питанні нелегального видобутку вугілля, А.Шишацький заявив, що керівник міста тут, звичайно, пасивний. «Дещо пасивна позиція місцевої влади, у тому числі й мера Сніжного», - сказав губернатор.

З приводу думки місцевих жителів про те, що керівники міста і місцеві правоохоронні органи самі зацікавлені в існуванні копанок як джерел їх доходу, А.Шишацький зазначив: «Чесно сказати, я дійшов висновку, що часто, напевно, простіше людину замінити, чим змінити. Тому будемо думати і над цим питанням».