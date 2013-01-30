Лавринович сподівається, що «Нафтогаз» і «Газпром» зможуть уникнути суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у середу на прес-конференції.

«Конкретні претензії випливають із тексту газової угоди, але є й інші позиції, які можуть бути використані, щоб опонувати нам на ті звернення, які сьогодні робляться Україні. Це неоднозначне питання й воно вимагає юридичного спору. Я думаю, що «Нафтогаз» і «Газпром» знайдуть можливість, аби уникнути такого спору», - сказав О.Лавринович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 січня, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що Україна, з юридичної точки зору, виконала всі зобов'язання перед «Газпромом».

«Україна, з юридичної точки зору, виконала всі зобов'язання. Рахунок виставлено за той обсяг газу, який Україна не купувала», - сказав міністр. При цьому він додав, що виставлений рахунок не пов'язаний із фактом підписання договору з компанією Shell в Давосі. За словами Е.Ставицького, рахунок був виставлений до поїздки української делегації на Всесвітній економічний форум у Давосі. Разом із тим, на даний момент, зазначив міністр, жодних проблем із поставками газу в Україну немає. «Поставки газу йдуть згідно з контрактом», - сказав Е.Ставицький.

Він також повідомив, що зараз питання виставленого «Газпромом» рахунку опрацьовується з юристами і незабаром міністерство представить свою позицію із цього приводу.

Він також повідомив, що зараз питання виставленого «Газпромом» рахунку опрацьовується з юристами й незабаром міністерство представить свою позицію із цього приводу.

Нагадаємо, що 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого застосовано умову «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, купив у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

Експерти вважають, що претензії російського газового монополіста «Газпром», що вимагає від компанії «Нафтогаз України» 7 млрд доларів за недобір у 2012 році мінімального річного обсягу газу, змусять Україну вперше в сучасній історії вдатися до захисту своїх інтересів у Стокгольмському арбітражному суді.