«Нафтогаз» підтвердив, що «Газпром» вимагає $7 млрд за невикористаний газ
15:14, 26 січня 2013Політика
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НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.
Росія вимагає від України $7 млрд за невикористаний газ / Фото : news.nikcity.com
Про це УНІАН повідомило джерело у «Нафтогазі».
«Такий рахунок є», - підтвердив співрозмовник.
Як повідомлялося, згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого застосовано умову «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів.
«Нафтогаз України», за попередньою інформацією, купив у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу, згідно з умовами контракту. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.
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