«Нафтогаз» підтвердив, що «Газпром» вимагає $7 млрд за невикористаний газ

Про це УНІАН повідомило джерело у «Нафтогазі».

«Такий рахунок є», - підтвердив співрозмовник.

Як повідомлялося, згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого застосовано умову «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів.

«Нафтогаз України», за попередньою інформацією, купив у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу, згідно з умовами контракту. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.