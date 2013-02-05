Євродепутат: Місія Кокса-Кваснєвського не досягла мети

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Страсбурзі на традиційному брифінгу на початку засідання пленарної сесії Європарламенту.

“Пан Кокс та пан Кваснєвський зробили все, що вони могли для того, щоб спробувати покращити ситуацію, але ми також мали знаки з боку українського уряду та дипломатичних кіл про те, що мала бути можливість покращення після виборів. Але час минає, і я маю враження, що місія не досягла мети, принаймні точно до такого ступеню, до якого ми сподівалися”, - сказала Р.Хармс.

Депутат зазначила, що за продовження місії виступають, зокрема, донька колишнього українського прем’єр-міністра Юлія Тимошенко та лідери її партії.

Разом з тим, на думку Р.Хармс, необхідно встановити чіткі умови подальшого продовження місії.

“Я думаю, нам потрібно встановити умови для їхнього мандату. Доповідь Кокса та Кваснєвського мала би бути оприлюдненою. Якщо вона обговорюється лише за зачиненими дверима, нічого не змінюється в Україні”, - наголосила німецький депутат.

Р.Хармс також зазначила, що новини останніх кількох тижнів щодо ситуації Ю.Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, не додають оптимізму.

Як повідомляв УНІАН, місія Європарламенту під керівництвом колишнього Президента Польщі Александра Кваснєвського та колишнього Президента Європарламенту Пета Кокса розпочала дослідження справ Ю.Тимошенко та Ю.Луценка у червні 2012 року.

4 -5 лютого місія перебуває в Києві, а вже 6 лютого керівники місії зроблять доповідь на засіданні конференції Президентів Європарламенту, після чого буде схвалено рішення про можливе продовження місії.