Опозиція вимагає від Рибака відкликати позбавлення Власенка мандата

Опозиція вимагає від голови Верховної Ради України Володимира Рибака відкликати звернення до Вищого адміністративного суду щодо позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Вимагаємо негайно відкликати сфальшовану позовну заяву, яка прийнята на підставі сфальшованого рішення регламентного комітету”, - наголосив він.

За словами А.Яценюка, також опозиція вимагає, щоб “всі, хто задіяні в процесі політичних переслідувань опозиції, щоб всі, задіяні в процесі знищення української демократії, понесли відповідальність”,

Звертаючись до В.Рибака, А.Яценюк зазначив: “У мене до вас питання: хто вам особисто дав вказівку порушити закон і Конституцію? Чому ви взяли на себе таку темну, чорну і жахливу місію? І чи думаєте ви про наслідки того, що ви зробили?”.

За словами лідера фракції «Батьківщина», якщо В.Рибак вважає, що мав право на звернення до ВАСУ, то “ми завтра наполягаємо на голосуванні у Верховній Раді питання про надання такого права голові Верховної Ради і чи підтримає вас парламент в тому, що ви направили до Вищого адмінсуду незаконне і неконституційне рішення”.

А.Яценюк звинуватив В.Рибака у тому, що він докладає всіх зусиль, аби паралізувати роботу Верховної Ради.

«Ви робите це навмисно і не тільки з метою вибити з-під Юлії Тимошенко захисника, робите не тільки з тією метою, щоб стати основним інквізитором опозиції в парламенті, але й робите з тією метою, щоб заблокувати парламент і не дати можливість парламенту працювати”, - сказав він.

“Ви зацікавлена особа в тому, щоб в Україні був знищений останній острівець демократії — це Верховна Рада України”, - наголосив А.Яценюк.

Він висунув вимогу до В.Рибака зупинити засідання Погоджувальної ради і провести засідання за участю лідерів фракцій та членів регламентного комітету засідання.