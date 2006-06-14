Ахметов серцем далеко від Верховної Ради
11:29, 14 червня 2006Політика
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Про це він сказав в кулуарах парламенту.
Народний депутат від Партії регіонів, відомий бізнесмен Рінат Ахметов жалкує, що вимушений, замість матчу Україна-Іспанія, знаходитися на сесії Верховної Ради. Про це він сказав кореспондентові «Главреда» в кулуарах парламенту.
«Моє серце сьогодні там! А я - тут.», - поскаржився Ахметов.
Власник ФК «Шахтар» відмовився прогнозувати результат матчу. “Але я дуже сподіватимуся. У нас є все для хорошого результату. Думаю, вийдемо в наступний етап чемпіонату світу “, - сказав Ахметов.
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