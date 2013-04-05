Адвокат Луценка: Звернення про помилування може бути задоволено
22:43, 05 квітня 2013Політика
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Адвокат Олексій Баганець не виключає, що звернення омбудсмена до Президента України про помилування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка може бути задоволено.
Олексій Баганець каже, цо Луценка можуть випустити
Про це він заявив УНІАН, коментуючи повідомлення прес-служби Глави держави, яка розповсюдила відповідний лист Валерії Лутковської.
«Я на сто відсотків не виключаю, що це прохання не може бути не виконаним, тим більше, що Президент сам неодноразово натякав на можливість помилування, враховуючи прагнення України стати повноправним членом Європейської спільноти», - сказав О.Баганець
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