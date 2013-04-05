Адвокат Луценка: Звернення про помилування може бути задоволено

Про це він заявив УНІАН, коментуючи повідомлення прес-служби Глави держави, яка розповсюдила відповідний лист Валерії Лутковської.

«Я на сто відсотків не виключаю, що це прохання не може бути не виконаним, тим більше, що Президент сам неодноразово натякав на можливість помилування, враховуючи прагнення України стати повноправним членом Європейської спільноти», - сказав О.Баганець