Опозиціонери принесли на Банкову 5 тисяч підписів за звільнення Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, Забзалюк повідомив журналістам, що в АП зареєстрували звернення мешканців Миколаївської області. За його словами, відповідно до діючого законодавства, відповідь на звернення мають надати в 10-денний термін.

Як зазначив голова правозахисного руху “Всеукраїнська комісія справедливості” Михайло Соколов, протягом цієї весни мешканці Миколаївської області висловлювали свою думку з приводу ситуації щодо політв’язнів в Україні, поставили 5007 підписів за те, що категорично проти того, аби в Україні були такі ув’язнені.

“Нас дуже підбадьорило рішення Президента відносно Юрія Луценка, і ми вважаємо, що якщо звернемось від людей до Віктора Януковича з проханням, то таким чином будемо ініціювати наближення рішення про помилування Тимошенко”, - сказав Соколов, зазначивши, що люди лишали свої підпис для того, аби всі політв’язні в Україні були амністовані.