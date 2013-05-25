Архів визвольного руху поповнився документами КДБ кінця 80-х

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, зазначивши, що представлені документи містять інформацію про зародження та розвиток Української Гельсінкської спілки, Народного руху України за перебудову та інших організацій.

Колекція складається зі службових листів, доповідей, записок, відкритих листів вищих органів влади УРСР, силових структур, зокрема КДБ та Прокуратури УРСР, МВД, Міністерства юстиції. Документи ілюструють, яким чином працювали «органи» та на що звертали основну увагу.

Цікавими для дослідників будуть моніторинг підготовки святкування Дня злуки Української та Західноукраїнської народних республік, організації живого ланцюга між Львовом і Києвом у 1990 році та плани, яким чином завадити проведенню цієї акції. У колекції можна також знайти інформацію про особливості роботи КГБ у зв’язку зі створенням ГКЧП та страйками шахтарів Донбасу у 1989-1990-х роках.

Колекція сформована на основі матеріалів Галузевого державного архіву Служби безпеки України та його регіональних відділень. Територіально документи охоплюють місто Київ, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Полтавську, Тернопільську, Харківську, Херсонську області та АР Крим.