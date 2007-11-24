Ющенко та високопосадовці висадили Калиновий гай у пам’ять жертв Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та інші високопосадовці на Дніпровському узвозі у Києві посадили кущі у Калиновому гаю в пам’ять про жертви Голодомору 1932-33 років.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО висаджував кущі калини разом із членами своєї родини.

Також у заході брали участь секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ, тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, народні депутати Раїса БОГАТИРЬОВА, Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, колишній Президент України Леонід КУЧМА, патріарх Української православної церви Київського патріархату Філарет.

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прибула на захід із запізненням на 10 хв., але участі в ньому не взяла, постоявши трохи на узбіччі схилу, поїхала.

Піднявшись по схилу нагору, на якому висаджені кущі калини з написами населених пунктів із усіх регіонів України, де вказано кількість людей, які загинули під час Голодомору, В.ЮЩЕНКО у розмові з мером Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та столичними архітекторами зазначив, що капличка, яка вже збудована та пам’ятник стануть першим етапом спорудження меморіального комплексу у пам’ять про жертви Голодомору.

Говорячи про Голодомор 1932-33 рр., глава держави зазначив: «Геноцид – це втрачена мова, культура, генофонд нації… Але сам факт, що ми вже про це говоримо, - це вже велика справа».

*** Калиновий гай на Дніпровському узвозі у Києві був закладений у 2005 році. Тут же планується встановити меморіал у пам’ять про жертви голодоморів.