Депутати від Партії регіонів перекрили урни для голосування

Народні депутати з фракції Партії регіонів перекрили урни для голосування, щоб не дати можливість лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО та її заступникові Олександру ТУРЧИНОВУ контролювати, хто з депутатів і як проголосував.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як член фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ порвав бюлетень для голосування “бютівця” Сергія ТЕРЬОХІНА, між депутатами від коаліції та опозиції почалася бійка.

До урн з бюлетенями прорвалось майже половина членів фракції Партії регіонів.

До місця події прийшов голова лічильної комісії Микола ШЕРШУН. Ю.ТИМОШЕНКО намагалась роздійняти бійку між депутатами.

Водночас голосування за обрання голови ВР продовжується. Між представниками Партії регіонів та фракцій коаліції періодично виникають бійки.

У цей час голосувати до кабінки пішов сам кандидат на посаду спікера парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК.

Нині ще не всі представники фракції БЮТ і НУ-НС встигли проголосувати.