Кравчук каже, що Україна «практично готова» до підписання асоціації з ЄС

Україна практично готова до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції сказав перший Президент незалежної України Леонід Кравчук.

“Ми нарешті визначились з тих питань, які весь час були або недовершеними, або ми хитались навколо цих питань, не маючи твердої позиції. Ми практично готові підписати угоду про асоціацію. Є питання, але якщо б ВР об'єдналась в цьому питанні, то десь у вересні фактично можна було б завершити прийняття тих законів, які потрібні для того, щоб восени в листопаді підписати угоду про асоціацію”, - сказав він.

Кравчук також зазначив, що позитивом є те, що економіка і гривня, зокрема, утримується. Також, на його думку, попри всі складнощі – і зовнішні, і внутрішні, звужується фронт для корупції і хабарництва. В той же час Кравчук зазначив, що розрив між багатими і бідними в Україні поглиблюється, що дуже негативно впливає на загальну ситуацію в державі.

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“Слід зазначити, що і війна між правлячою партією і опозицією набуває все більшого розмаху. Це війна цілеспрямована і така, яка не допомагає Україні, а навпаки стає серйозною перешкодою для реалізації багатьох проблем, які є в Україні”, - сказав він.

В той же час, на думку Кравчука, Україна має незалежного президента і незалежну владу. “Позиція нинішнього президента і уряду в тих питаннях, якими я володію, послідовна і система і це вселяє в мене надію, що Україна була, є і буде незалежною”, - додав він.

Кравчук також вважає, що сьогодні розраховувати на радикально іншу Україну – не варто.

“Знаючи політичну структуру України, розстановку політичних сил, дуже швидке багатство на одному полюсі і бідність на іншому, я кажу, що сьогодні розраховувати на радикально іншу Україну, з радикально іншим життям – неможливо”, - додав він.