Кравчук думає, що Росії Україну в МС не затягти

Росія не змусить Україну вступити до Митного союзу і не варто перебільшувати значення торговельної війни між нашими країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший Президент незалежної України Леонід Кравчук.

"Росія змушує Україну вступити до Митного союзу, але чи змусить, я думаю, що ні, якщо ми займемо, принаймні, таку ж позицію, як зараз", - сказав Кравчук, додавши, що зараз позиція українського уряду і Президента України системна і послідовна.

"Я б не перебільшував її значення (торгової війни між Україною і Росією - УНІАН) думаю, що мати справу з нецивілізованої владою дуже важко, якби Росія хоча б сказала, що вона від нас хоче, вона ж не говорить, тому що говорить лише вустами чиновників, які сидять на темі, якісно або неякісно, ​​і з нами торгуються", - сказав Кравчук.

Він зазначив, що існують певні проблеми, у разі якщо Україна не буде членом Митного союзу, але їх потрібно вирішити. "Я не хотів би, щоб ця війна перетворилася на політичні процеси, і щоб вони відбилися негативно на нашій економічній роботі", - сказав Кравчук.

Він також зазначив, що не лише Росія чинить тиск на Україну, оскільки в середині нашої держави також існує певний тиск. "У нас є п'ята колона, яка формується з тих, хто в Україні живе, але не виконує українських звітів, тому зазвичай внутрішній тиск також є", - сказав Кравчук, додавши, що п'ятою колоною він називає політичні сили, які сформовані переважно в східних областях України.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Федерація роботодавців України заявила, що Митна служба Росії включила до переліку «ризикових» всіх без винятку українських імпортерів, що фактично на невизначений час блокувало поставки товарів з України.

У російському кабінеті міністрів відзначили, що рішення на рівні уряду Росії щодо регулювання імпорту українських товарів не приймалися. Прем'єр України Микола Азаров заявляв, що певні проблеми в торгову співпрацю з Росією є, і вони, ймовірно, пов'язані з утворенням і структуризацією Митного союзу.

18 серпня радник Президента Росії Сергій Глазьєв заявив, що ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні є разовою акцією, але в разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом митне адміністрування може бути посилено. Київ розраховує підписати цю угоду на листопадовому саміті у Вільнюсі.