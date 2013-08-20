Депутатів місцевих рад хочуть змусити голосувати відкрито

Народний депутат від «Батьківщини» Юрій Вознюк зареєстрував у Верховній Раді проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення поіменного голосування депутатів місцевих рад.

Текст законопроекту розміщений на сайті ВР.

Законопроектом пропонується внести зміни до частини третьої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з якими рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням. Таємне голосування, як виняток, проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього закону.

У нинішній же редакції рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням, а таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених у зазначених вище пунктах.

Як відзначається у пояснювальній записці, законопроект має на меті забезпечення можливості виборцям для контролю за результатами голосування депутатів місцевих рад з питань ухвалення усіх рішень; дисциплінування депутатів місцевих рад та попередження їх участі в ухваленні рішень у власних інтересах, рішень не на користь громади та таких, що можуть викликати осуд і обурення з боку виборців; забезпечення реалізації гласності й відкритості з боку органів місцевого самоврядування.