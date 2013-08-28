Депутати пропонують призначити вибори в Києві на 10 листопада

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Даний проект постанови був зареєстрований у вівторок, однак повний текст документа поки що відсутній.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Конституційний суд України оприлюднив рішення, згідно з яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень рад або голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

Водночас опозиція наполягає на невідкладному призначенні виборів мера Києва та депутатів Київради.

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Довідка УНІАН. 25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

2 червня завершився визначений Конституцією України термін повноважень Київської міської ради та мера столиці.