У Росії Океан Ельзи оштрафували за незаконну трудову діяльність
10:44, 06 листопада 2013Політика
2205 0
Музиканти не мали дозвільних документів.
Групу оштрафували
2 листопада 2013 співробітниками УФМС Росії по Саратовської області була проведена позапланова перевірка льодового палацу спорту «Кристал», де проводився концерт відомої музичної групи «Океан Ельзи», до складу якої входять 9 громадян України.
У ході перевірки було встановлено, що дозвільних документів на здійснення трудової діяльності на території Російської Федерації музиканти не мають і не оформляли.
За результатами перевірки 9 громадян України, що входять до складу музичного колективу, були притягнуті до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 18.10 КоАП РФ на суму 18 000 рублів, організатори концерту в якості посадової особи оштрафовані на 225 000 рублей за ст. 18.15 КоАП РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter