У Росії Океан Ельзи оштрафували за незаконну трудову діяльність

2 листопада 2013 співробітниками УФМС Росії по Саратовської області була проведена позапланова перевірка льодового палацу спорту «Кристал», де проводився концерт відомої музичної групи «Океан Ельзи», до складу якої входять 9 громадян України.

У ході перевірки було встановлено, що дозвільних документів на здійснення трудової діяльності на території Російської Федерації музиканти не мають і не оформляли.

За результатами перевірки 9 громадян України, що входять до складу музичного колективу, були притягнуті до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 18.10 КоАП РФ на суму 18 000 рублів, організатори концерту в якості посадової особи оштрафовані на 225 000 рублей за ст. 18.15 КоАП РФ.