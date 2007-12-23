Лідер Партії регіонів, глава опозиційного уряду Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про політичне переслідування своїх прихильників з боку нового уряду. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» в суботу, передає кореспондент УНІАН.

«Якщо подивитися на перші кроки (нового уряду – УНІАН), вони свідчать про те, що фактично почалися люстрації, як це було в 2005 році. Тобто прихильників ЯНУКОВИЧА знову почали звільняти з посад за політичними ознаками», - сказав лідер Партії регіонів.

Він переконаний, що «це - політичне переслідування людей». «Ми повинні попередити сьогодні владу, щоб вона підходила до цього виважено», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв`ю телеканалу «Росія» лідер Партії регіонів заявив, що опозиція в Україні не допустить звільнення людей за політичними мотивами.

Він зазначив, що якщо найближчим часом цей процес зупинити не вдасться, то опозиція організовуватиме акції протесту. «Ми організовуватимемо широкі акції протесту проти того, щоб за політичними ознаками звільняли людей, порушуючи закони України, звільняли лише тому, що вони мали якесь відношення до уряду ЯНУКОВИЧА», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.