У ПР подумають, що робити з регіоналом, який підтримав відставку Азарова

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, коментуючи на прохання журналістів голосування одного депутата з фракції ПР за відставку уряду.

Єфремов наголосив, що він знав про те, що Благодир хоче голосувати за відставку уряду.

«У нас немає кріпосного права, хоча, чесно кажучи, мені неприємний сам факт, тому що велися розмови з колегами і переконували зі свого боку, не робити цього (йдеться про голосування за відставку уряду — УНІАН)». «Але він вважав це за потрібне. Фракція визначатиметься, і вона ухвалюватиме рішення, відповідне з цього питання», - додав Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР розглядала проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України».

Проте у Верховній Раді не вистачило голосів для ухвалення рішення про відставку уряду. «За» проголосували 186 народних депутатів з 338, зареєстрованих у сесійному залі.

За відставку уряди голосували у повному складі фракція “Батьківщина”, фракція “УДАР” та фракція “Свобода”.

Також за відставку Кабінету міністрів проголосував один народний депутат з фракції Партії регіонів Юрій Благодир і 17 позафракційних депутатів.

Не голосувала у повному складі фракція КПУ.