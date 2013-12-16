Євросоюз та Росія погодились поважати суверенітет України - Лавров

Європейський Союз та Росія обговорили на зустрічі своїх міністрів закордонних справ тему України і погодились, що обидві сторони мають поважати український суверенітет.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це повідомив журналістам міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Ми обговорили "Східне партнерство" і Україну. І ми дійшли до спільної згоди, що всі мають поважати суверенітет усіх країн, включно з Україною," сказав він.

«І всі мають дозволити людям зробити свій вільний вибір щодо того, як вони хочуть аби розвивалася їхня країна і як вони хочуть аби розвивалася їхня держава», - додав Лавров після зустрічі з міністрами закордонних справ 28-ми країн Європейського Союзу.

Раніше кілька міністрів закордонних справ країн ЄС критикували Росію за економічний тиск на Україну через Угоду про асоціацію України та ЄС із глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі.

Лавров також поінформував, що з Радою ЄС він обговорив підготовку до саміту ЄС-Росія, який має відбутися через місяць у Брюсселі.