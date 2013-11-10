Азаров скаржиться, що Європа не допомагає Україні у торговій війні з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

«Ми зі своїми європейськими партнерами достатньо відверто говорили про ту ситуацію, яку ми зараз маємо, говорили про свої проблеми. Ми пропонували їм перш за все допомогти із заміщенням постачань нашої експортної продукції. Якщо ми маємо відмову в постачаннях на певні ринки – у вас великий ринок, давайте, допоможіть нам. На превеликий жаль, напевно поки не так оперативно працює Європейська комісія, як би нам хотілося. Ми ще в липні поставили це питання, а зараз вже листопад йде, а конкретних пропозицій, на превеликий жаль, не одержали», - заявив Азаров.

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При цьому прем’єр зауважив, що Україна має можливість поставляти до Європи будь-яке устаткування у сфері енергетики - починаючи від гідроелектростанцій, теплових станцій, закінчуючи атомними станціями.

«Ми маємо можливість поставляти що завгодно в транспортній сфері, починаючи від рейок, закінчуючи тепловозами, електровозами, вагонами – що завгодно. Насправді наша промисловість має у своєму розпорядженні можливості постачання практично всього спектру продукції», - наголосив глава уряду.

Нагадаємо, станнім часом Росія чинить тиск на країни пострадянського простору, намагаючись зашкодити їх зближенню з ЄС. Так, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація працедавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол.

Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

Експерти обох країн пов'язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про вільну торгівлю з ЄС.

Київ розраховує в листопаді в рамках саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі підписати угоду з Євросоюзом про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі .