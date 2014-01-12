У Харкові затримали чоловіків, які закидали Євромайдан петардами

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, у масовому заході, який проходив біля пам’ятника Ярославу Мудрому поруч зі станцією метро «Пушкінська», брали участь близько 1200 осіб, охорону громадського порядку здійснювали 80 правоохоронців.

«Під час мітингу невідомі особи з хуліганських спонукань використали піротехніку (петарди). Міліціонери, які в цей час несли службу щодо забезпечення громадського порядку, оперативно затримали 2 чоловіків та доставили їх до Київського районного відділу міліції для встановлення обставин події», - повідомили в міліції.

На тему: Провокації, димові шашки, побиття: У Харкові завершився форум Євромайданів

На правопорушників складені адміністративні протоколи за статтею 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) та направлені до суду для прийняття процесуального рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час мітингу Євромайдану сталося кілька провокацій. Учасників заходу невідомі спочатку закидали петардами, а потім димовими шашками. Крім цього, двох активістів побили.