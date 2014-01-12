Провокації, димові шашки, побиття: У Харкові завершився форум Євромайданів

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг, під час якого сталися кілька провокацій та побили двох учасників Євромайдану, відбувався поруч з пам’ятником Ярославу Мудрому, біля станції метро «Пушкінська». Учасники Євромайдану тримали національні пропори і транспаранти з написами: «Бюдженикам – свободу», «Рабів до Росії не пускають», «Достижение Януковича – Украина банкрот» та інші.

У заході взяли участь кілька сотень людей.

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Організатори форуму повідомили, що делегати розробили детальну резолюцію з’їзду. Наразі її текст проходить остаточне редагування

Резолюція буде оприлюднена у понеділок, 13 січня.

Організатори підкреслили, що в резолюції першого форуму Євромайданів прописане широке коло необхідних заходів, які стосуються забезпечення безпеки та правового захисту учасників акцій протесту, заходи з координації зусиль та інформаційної політики, системи громадської освіти та фінансування Євромайданів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, у Харкові учасники Євромайдану провели мітинг біля пам’ятника Ярославу Мудрому, оскільки місце, де вони традиційно збиралися на мітинги біля пам’ятника Тарасові Шевченку, було зайняте прихильниками Партії регіонів. Згодом активісти з провладного мітингу перемістилися зі своєю звукопідсилюючою апаратурою до пам’ятника Ярославу Мудрому, де тривав Євромайдан.

У людей на Євромайдані було кинуто димові шашки, а також побито двох його учасників.