Регіонал Олійник визнав, що за новим законом його би покарали у 2004 році

Про це пише Українська Правда.

Олійник пояснив деталі свого закону.

"Якщо ви розповсюдили неправдиву інформацію, то це ще не підстава притягати вас до кримінальної відповідальності. Хтось піде до суду і змусить вас спростувати", - розповів Олійник.

При цьому, за його словами, за розповсюдження завідомо неправдивої інформації слідуватиме кримінальна відповідальність.

"Але якщо ви будете розповсюджувати інформацію, яка, ви знаєте заздалегідь, неправдива, то тоді є підстави притягувати до кримінальної відповідальності. Бо ви вже дієте, як кілер", - заявив автор закону.

Олійнику нагадали, як він у 2004 році скандував на помаранчевому Майдані "Зека геть!"

Він визнав, що тоді говорив такі слова, але вважає їх наклепом і уже попросив за них вибачення.

"Якщо ви зробили вислів, який ображає людину, а я такий вислів зробив, то я вибачився і сказав, що більше такого не буду робити", - пояснив Олійник.

На запитання, кого він мав на увазі, депутат сказав, що говорив про тодішнього кандидата в президента, а теперішнього президента Віктора Януковича.

"Я беру відповідальність на себе, і кажу що це негарно, ображати іншу людину. Я знаю, що президент дуже віруюча людина, здатна вибачати. Не бійтеся вибачитись", - сказав Олійник.

Олійник визнав, що за такі висловлювання за його законом він мусив би відповідати.

"Це не тягне на екстремізм, але тягне на наклеп. Не можна поширювати заздалегідь неправдиву інформацію", - розповів Олійник.