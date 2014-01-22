В результаті подій на Грушевського постраждали 167 працівників міліції - МВС

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.

У потерпілих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, опіки, колото-різані рани та отруєння невідомими речовинами, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на вул. Грушевського з 19 січня тривають сутички мітингувальників із правоохоронцями.