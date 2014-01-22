В результаті подій на Грушевського постраждали 167 працівників міліції - МВС

11:57, 22 січня 2014
Політика
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Після подій на вулиці Грушевського в Києві за медичною допомогою вже звернулися 167 працівників правоохоронних органів. 84 з них госпіталізовані.

Работники правоохранительных органов пытаются потушить на себе огонь / mvs.gov.ua

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.

У потерпілих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, опіки, колото-різані рани та отруєння невідомими речовинами, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на вул. Грушевського з 19 січня тривають сутички мітингувальників із правоохоронцями.

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