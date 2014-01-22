Кравчук заявив, що вдячний "Беркуту" на Грушевського за терпіння

Про це йдеться в статті, підписаній його іменем, на сайті Forbes, пише Українська правда.

За словами Кравчука, не можна оцінювати того, що відбувається в Україні так, "наче це відбувалося в умовах США, Франції, Англії".

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"Ми абсолютно різні за менталітетом люди. Ми нещодавно вийшли зі стін СРСР, ми абсолютно не готові до різких стрибків і змін", - йдеться в статті.

Він вважає, що протест проти "будь-якого руху в бік порядку, дисципліни, закону" закладений в менталітет українців.

"Подивіться, що сьогодні відбувається на Майдані. Це порушення всіх законів", - написано в статті.

"Я вдячний хлопцям, "Беркуту", які зараз там стоять. Зараз вони проходять через неймовірне випробування: їх б'ють, кидають у них камінням і запалювальними сумішами, а вони стоять і терплять", - йдеться далі.

При цьому Кравчук запевняє, що він не виправдовує і не схвалює "те, що вони розігнали студентів 30 листопада, хоча правильно було б критикувати того, хто дав це розпорядження".

Екс-президент закликає всі сторони конфлікту сісти за стіл переговорів і готовий його вести.

Як відомо, у сутичках з силовиками на вулиці Грушевського в Києві вже загинуло 5 осіб, частину з яких застрелили.