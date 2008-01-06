Росія: рано казати, що вибори в Грузії були демократичними

Передвиборна кампанія в Грузії проходила з широким застосуванням адміністративного ресурсу і неприхованого тиску на опозиційних кандидатів, і оцінки низки міжнародних спостерігачів про демократичність виборів є поверхневими, заявило в неділю, 6 січня, Міністерство закордонних справ Росії.

Як передає агентство «Новости-Грузия», Департамент інформації і друку МЗС РФ заявив також, що «в Росії не стали несподіванкою повідомлення про численні порушення виборчого законодавства з боку влади Грузії» під час позачергових президентських виборів 5 січня.

«Від засобів масової інформації, неурядових організацій і представників опозиції надходили і продовжують надходити повідомлення про численні порушення виборчого законодавства з боку влади», - говориться в повідомленні.

«Це не стало несподіванкою, якщо врахувати характер всієї передвиборчої кампанії, яку навряд чи можна назвати вільною і справедливою. Фактично вона починалася в умовах надзвичайного стану. Президентські перегони були помічені широким застосуванням адміністративного ресурсу, неприхованим тиском на опозиційних кандидатів, жорстким обмеженням їхнього доступу до фінансових і медійних ресурсів», - зазначили в МЗС РФ.

«В такій ситуації цілком зрозуміло обурення прихильників опозиційних кандидатів у зв`язку з тим, що екс-президент по суті оголосив себе переможцем, не дочекавшись оголошення хоча б попередніх офіційних результатів голосування», – вважають в російському МЗС.

Зовнішньополітичне відомство РФ підкреслює, що «поспішно озвучені американським конгресменом ГАСТІНГСОМ оцінки західних спостерігачів про тріумф грузинської демократії виглядають, м`яко кажучи, поверховими».

«У цьому контексті привертають увагу повідомлення про плани опозиції провести акції протесту. Продовжуємо уважно стежити за тим, що відбувається в Грузії», - заявляє МЗС РФ.