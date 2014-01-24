У Чернівцях мітингувальники готуються ночувати в захопленій будівлі ОДА
У Чернівцях мітингуючі виставляють охорону і готуються ночувати захоплених приміщеннях адмінбудівлі обласної ради та облдержадміністрації.
Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Чернівецької обласної організації ВО «Свобода», член президії обласної Народної ради Віталій Мельничук, на всіх входах виставлена охорона із загонів самооборони та міліції. В захоплених приміщеннях перебувають близько 300 людей, ще близько 400 - перебувають на вулиці поблизу адмінбудівлі.
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За його словами, в підвальному приміщенні облради, в кімнатах для охоронців, наразі перебувають приблизно 200 міліціонерів. «Для чого там стільки міліції – невідомо. Ми домовлялися, що в приміщенні залишиться до 30 правоохоронців, але ті, хто зараз знаходяться в підвалі, будівлю так і не покинули», - сказав Мельничук.
Він додав, що загони самооборони повністю контролюють ситуацію на всіх поверхах будівлі, окрім підвалу, куди нікого з мітингувальників не пускають.
Люди забезпечені усім необхідним. «Ми повністю забезпечені харчами. Чернівчани постійно приносять теплі речі та каримати. Наразі розбиті під час штурму вікна та двері відновлені: десь по-новому засклені, десь перекриті поліетиленовою плівкою. Мороз не страшний, будемо ночувати», - сказав свободівець.
Мельничук зазначив, що найбільше людей лякає можлива спроба з боку силовиків відбити приміщення облради. Такі чутки ширяться поміж мітингувальниками. У зв’язку з цим, загони самооборони контролюватимуть не лише будівлю облради але й прилеглі вулиці.
Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях мітингувальники сьогодні зранку штурмували приміщення ОДА та обласної ради. Після 14 години близько 500 активістів прорвались до будівлі з чорного ходу. Активісти вступили в переговори з міліцією, за результатом яких, частина правоохоронців та працівники облради й облдержадміністрації покинули приміщення.
Мітингувальники почали формувати загони самооборони, які захищатимуть приміщення облради від можливої контратаки правоохоронців або дій провокаторів та мародерів. Разом з ними чергування нестимуть 10 міліціонерів. Загони самооборони підпорядковуватимуться створеній сьогодні обласній Народній раді.