У Чернівцях мітингувальники готуються ночувати в захопленій будівлі ОДА

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Чернівецької обласної організації ВО «Свобода», член президії обласної Народної ради Віталій Мельничук, на всіх входах виставлена охорона із загонів самооборони та міліції. В захоплених приміщеннях перебувають близько 300 людей, ще близько 400 - перебувають на вулиці поблизу адмінбудівлі.

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За його словами, в підвальному приміщенні облради, в кімнатах для охоронців, наразі перебувають приблизно 200 міліціонерів. «Для чого там стільки міліції – невідомо. Ми домовлялися, що в приміщенні залишиться до 30 правоохоронців, але ті, хто зараз знаходяться в підвалі, будівлю так і не покинули», - сказав Мельничук.

Він додав, що загони самооборони повністю контролюють ситуацію на всіх поверхах будівлі, окрім підвалу, куди нікого з мітингувальників не пускають.

Люди забезпечені усім необхідним. «Ми повністю забезпечені харчами. Чернівчани постійно приносять теплі речі та каримати. Наразі розбиті під час штурму вікна та двері відновлені: десь по-новому засклені, десь перекриті поліетиленовою плівкою. Мороз не страшний, будемо ночувати», - сказав свободівець.

Мельничук зазначив, що найбільше людей лякає можлива спроба з боку силовиків відбити приміщення облради. Такі чутки ширяться поміж мітингувальниками. У зв’язку з цим, загони самооборони контролюватимуть не лише будівлю облради але й прилеглі вулиці.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях мітингувальники сьогодні зранку штурмували приміщення ОДА та обласної ради. Після 14 години близько 500 активістів прорвались до будівлі з чорного ходу. Активісти вступили в переговори з міліцією, за результатом яких, частина правоохоронців та працівники облради й облдержадміністрації покинули приміщення.

Мітингувальники почали формувати загони самооборони, які захищатимуть приміщення облради від можливої контратаки правоохоронців або дій провокаторів та мародерів. Разом з ними чергування нестимуть 10 міліціонерів. Загони самооборони підпорядковуватимуться створеній сьогодні обласній Народній раді.