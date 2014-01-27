Інший бік життя активістів з Грушевського: перемир'я триває

15:52, 27 січня 2014
Політика
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На вулиці Грушевського в центрі Києва, де нещодавно були силові протистояння, зберігається перемир'я

Мітингувальники на Грушевського гріються біля вогнищ
Мітингувальники на Грушевського гріються біля вогнищ / 
Мітингувальник в протигазі на вишці
Мітингувальник в протигазі на вишці / 
Жінки б'ють палками по бочці для підтримки бойового духу
Жінки б'ють палками по бочці для підтримки бойового духу / 
Дівчина роздає їжу протестувальникам, які сидять біля барикад
Дівчина роздає їжу протестувальникам, які сидять біля барикад / 
Мітингувальники біля розбитого автомобіля на Грушевського
Мітингувальники біля розбитого автомобіля на Грушевського / 
Протестувальники обідають
Протестувальники обідають / 
Протестувальники п'ють чай біля стадіону ''Динамо''
Протестувальники п'ють чай біля стадіону "Динамо" /  © REUTERS
Мітингувальник палить біля барикад на Грушевського
Мітингувальник палить біля барикад на Грушевського /  © REUTERS
Протестувальники тримають прапори
Протестувальники тримають прапори /  © REUTERS
Мітингувальник дивиться на колону правоохоронців
Мітингувальник дивиться на колону правоохоронців /  © REUTERS
На Грушевського горять шини
На Грушевського горять шини /  © REUTERS

Між представниками правоохоронних органів і протестувальниками на вулиці Грушевського в центрі Києва, де нещодавно були силові протистояння, зберігається перемир'я.

Дехто з мітингувальників забралися на барикади і дивляться в бік силовиків, час від часу викрикуючи гасла Майдану.

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Також активісти гріються біля бочок з вогнем.

За колонами стадіону «Динамо» протестувальники зміцнюють барикади. Вони збивають сніг, збирають його в мішки, поливають водою і зміцнюють барикади між стадіоном і Маріїнським парком.

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