Інший бік життя активістів з Грушевського: перемир'я триває

Між представниками правоохоронних органів і протестувальниками на вулиці Грушевського в центрі Києва, де нещодавно були силові протистояння, зберігається перемир'я.

Дехто з мітингувальників забралися на барикади і дивляться в бік силовиків, час від часу викрикуючи гасла Майдану.

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Також активісти гріються біля бочок з вогнем.

За колонами стадіону «Динамо» протестувальники зміцнюють барикади. Вони збивають сніг, збирають його в мішки, поливають водою і зміцнюють барикади між стадіоном і Маріїнським парком.