Пропозиція ЄС про асоціацію з Україною все ще актуальна - Ромпей

Як передає РІА «Новости», про це він сказав сьогодні на Мюнхенській конференції з політики безпеки.

”Наша пропозиція ще актуальна”, - наголосив він. За словами ван Ромпея, ЄС запропонував Україні ”близьку асоціацію на умовах дотримання ряду умов, які були практично виконані”.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2013 року уряд України своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, яка викликала хвилю протестів в Україні, що тривають досі.