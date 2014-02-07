ЗМІ: Росія збирається розсварити дипломатів ЄС та США

Зарубіжні журналісти припускають, що витік секретної інформації націлений на те, щоб розсварити дипломатів ЄС і США.

Крім того, прес-секретар Білого дому Джей Карні вже звинуватив Росію в тому, що вона має відношення до оприлюднення підслуханої телефонної розмови між помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд і послом США в Україні Джеффом Пайєттом.

В аудіозаписі телефонного дзвінка, розміщеного в Інтернеті з російськими субтитрами, голоси, що нагадують Нуланд і Пайєтта, обговорюють події в Україні.

В одному місці голос Нуланд використовує ненормативну лексику, щоб висловити своє роздратування діями Євросоюзу щодо врегулювання кризи в Україні.

Карні відмовився обговорювати деталі приватної телефонної розмови.

Проте, він додав, що, "оскільки запис був першим помічений і поширений в твіттері владою Росії, це дещо говорить про роль Росії" в цій історії. Карні заявив, що Нуланд працює зі своїми партнерами з ЄС і "відносини США з ЄС сильні, як ніколи".

Варто зазначити, що для ілюстрації ролика, в якому згадувався лідер "УДАРу" Віталій Кличко, мабуть помилково, використані фотографії його молодшого брата Володимира.

Крім того, в мережі оприлюднена ще одна розмова - людей з голосами, що нагадують голоси генсекретаря Європейської служби зовнішньої діяльності Хельги Шмідт та представником ЄС в Україні Яном Томбінським.

У розмові нібито Шмідт по-секрету обговорює з Томбінським питання санкцій ЄС стосовно українських чиновників. Вона скаржиться на тиск з боку США через те, що позиція Євросоюзу в цьому занадто м'яка.

"Те, що тобі дійсно потрібно знати, і що нас дуже злить, це те, що американці ходять колами і розповідають, що у ЄС занадто м'яка позиція , - звертається вона до Томбінського.

У свою чергу представник ЄС в Україні підкреслює, що Євросоюз не бере участь у змаганнях зі США - у кого сильніша позиція, і зазначає, що у ЄС є "інші способи впливу".

Посилання на прослушку було розіслане в четвер вранці через акаунт в Твіттері помічника першого заступника голови уряду Дмитра Лоскутова.

За матеріалами Українська правда, Радіо Свобода