У МВС стверджують, що рідня шукає тільки трьох людей зі списку зниклих на Євромайдані

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Водночас у міліції зазначають, що зниклих осіб на Євромайдані, списки яких постійно публікує сайт «Євромайдан SOS», «майже усіх знаходять родичі. Хтось із них просто загубив телефон та не зміг вийти на зв'язок. Є й такі, яких розшукує міліція за вчинення правопорушень, дехто перебуває під вартою за скоєння злочину. І лише три заяви про зникнення осіб, що містяться у цьому списку, офіційно надійшли до столичної міліції. І то їхні родичі не пов`язують зникнення з масовими акціями у центрі Києва».

Станом на 12 лютого 2014 року в опублікованих на сайті «Євромайдан SOS» списках повідомлено про 66 осіб, які начебто пішли на Євромайдан і не повернулися додому.

Читайте такожЄвромайдан SOS оновив список зниклих, деякі розшукуються з кінця 2013 року «Встановлено, що викладена в мережі Інтернет вказана інформація не відповідає дійсності, - йдеться в повідомленні. - Автори списку включають до нього неперевірені відомості, отримані з телефонних повідомлень громадян, які втратили зв'язок з родичами та безпідставно вважають, що вони можуть бути на Майдані. У більшості випадків відомості про зниклих осіб обмежуються зазначенням лише імені та прізвища, а одна, нібито зникла особа, вказана, як «невідома жінка»».

Незважаючи на це, підрозділами столичної міліції перевіряються всі викладені в мережі Інтернет факти про безвісті зниклих осіб, більшість з яких (43 особи) знайдено рідними.

Читайте такожЧеркаська міліція знайшла хлопця, який зник на київському ЄвромайданіПравоохоронці продовжують щодня проводити моніторинг сайту «Євромайдан SOS», але звертаються до громадян з проханням – у разі зникнення рідних чи близьких людей негайно повідомляти на спецлінію 102, щоб інформацію було офіційно зареєстровано, проведено перевірку відомостей та розпочато негайний пошук зниклої особи.

Як повідомляв УНІАН, за даними групи «Євромайдан SOS», станом на 12 лютого розшукують 23 зниклих активістів акцій протесту.

Згідно з даними об’єднання, деякі зниклі активісти, які брали участь у мітингах Евромайдану, розшукуються з кінця 2013 року.

Зокрема, троє людей, прізвища яких є у списку, зникли ще в грудні.

Шестеро зникли в січні 2014 року і ще семеро — з початку лютого.

Переважна більшість людей, яких розшукують, - кияни.

На початку лютого активісти Євромайдан SOS повідомили, що з 16 січня до 5 лютого невідоме місцезнаходження або інші відомості стосовно 36 громадян. У списках розшукуваних - 35 жителів Києва, а також одна людина з іншого населеного пункту.