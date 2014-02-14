Самооборона Майдану погрожує заблокувати урядовий квартал 18 лютого

Рада Всеукраїнського об'єднання "Майдан" на засіданні 13 лютого обговорив блокування урядового кварталу Самообороною Майдану 18 лютого.

Про це в коментарі Сегодня.uа заявив комендант Євромайдану, депутат Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Андрій Парубій.

"На засіданні ми обговорювали план наступу на вівторок. Ми будемо блокувати урядовий квартал", - сказав Парубій.

При цьому він відмовився уточнити деталі, пояснивши, що згоден обговорювати їх тільки з особами, які готові привести на акцію більше тисячі людей.

Читайте такожОпозиція звинувачує прокурора Києва у порушенні закону про амністіюВідповідаючи на питання про ймовірність силового розгону Майдану, Парубій оцінив її в 50%.

"Ми бачимо ситуацію 50/50", - сказав він.

Коментуючи можливу підтримку Майдану з боку Заходу і зустріч з європейським комісаром з питань розширення Євросоюзу та європейської політики сусідства Штефаном Фюле, Парубій припустив, що європейці могли би ввести санкції проти українських чиновників.

"Вони можуть ввести санкції проти вищих посадових осіб України", - сказав Парубій, не уточнивши, коли можуть бути здійснені такі заходи.

Нагадаємо, в неділю, 16 лютого, на Майдані відбудеться народне віче, на якому обговорять "мирний наступ".

Згідно із законом про амністію, якщо до 18 лютого протестувальники не звільнять будівлі органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також не розблокують вулицю Грушевського в Києві, він втратить силу. Рада Всеукраїнського об'єднання "Майдан" заявила про можливість звільнення зазначених будівель і територій тільки після звільнення всіх заарештованих активістів.

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