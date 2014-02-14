Мітингувальники частково відновлять рух по Грушевського — Рада ВО “Майдан”
Мітингувальники відновлять рух по вул. Грушевського частково.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Ради ВО “Майдан” сьогодні під час брифінгу оголосили громадські активісти Андрій Дзиндзя та Зорян Шкіряк.
«Сьогодні був звільнений останній з активістів Дмитро Полтавець, тому, враховуючи виконання владою вимог Майдану щодо звільнення заручників, Рада ВО “Майдан” вважає можливим виконати вимоги закону «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», що дозволить уникнути силового сценарію подій», - йдеться в заяві.
«Це не означає, що ми здаємо приміщення, це не означає, що ми зносимо барикади, тобто - ми відновлюємо рух по вулиці Грушевського частково”, - наголосив Дзиндзя.
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Разом з тим Рада ВО “Майдан” попередила владу, що в разі нових репресій проти активістів та мітингувальників їхні дії будуть значно масштабнішими, ніж попередні.