Мітингувальники частково відновлять рух по Грушевського — Рада ВО “Майдан”

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Ради ВО “Майдан” сьогодні під час брифінгу оголосили громадські активісти Андрій Дзиндзя та Зорян Шкіряк.

«Сьогодні був звільнений останній з активістів Дмитро Полтавець, тому, враховуючи виконання владою вимог Майдану щодо звільнення заручників, Рада ВО “Майдан” вважає можливим виконати вимоги закону «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», що дозволить уникнути силового сценарію подій», - йдеться в заяві.

«Це не означає, що ми здаємо приміщення, це не означає, що ми зносимо барикади, тобто - ми відновлюємо рух по вулиці Грушевського частково”, - наголосив Дзиндзя.

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Разом з тим Рада ВО “Майдан” попередила владу, що в разі нових репресій проти активістів та мітингувальників їхні дії будуть значно масштабнішими, ніж попередні.