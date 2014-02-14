Опозиція повідомляє про звільнення останнього затриманого активіста
13:46, 14 лютого 2014Політика
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Усього звільнили 234 активістів.
Влада звільнила усіх затриманих євромайданівців / REUTERS
Штаб національного спротиву заявляє, що сьогодні був звільнений останній із "234 заручників" – активіст Дмитро Полтавець.
Як повідомили УНІАН у Штабі, відповідне рішення сьогодні вранці ухвалив Голосіївський районний суд Києва.
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В Штабі нагадують, що Полтавець був затриманий 23 січня 2014 року на вул. Грушевського, йому інкримінують 294 статтю, ч.2 Кримінального кодексу України - участь у масових заворушеннях.
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