Опозиція повідомляє про звільнення останнього затриманого активіста

Штаб національного спротиву заявляє, що сьогодні був звільнений останній із "234 заручників" – активіст Дмитро Полтавець.

Як повідомили УНІАН у Штабі, відповідне рішення сьогодні вранці ухвалив Голосіївський районний суд Києва.

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В Штабі нагадують, що Полтавець був затриманий 23 січня 2014 року на вул. Грушевського, йому інкримінують 294 статтю, ч.2 Кримінального кодексу України - участь у масових заворушеннях.