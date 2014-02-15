Булатов у понеділок зустрінеться з Кличком і Яценюком

Про це заявив сам Булатов на прес-конференції в суботу, повідомляє Радіо Свобода.

Він також зазначив, що Автомайдан продовжуватиме пікетування помешкань українських чиновників.

За словами Булатова, 18 лютого він планує тимчасово залишити територію Німеччини, щоб влаштувати пікет у Чехії

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Дмитро Булатов, який зник наприкінці січня і через більш ніж тиждень знайшовся побитим невідомими, спочатку проходив лікування в одній з приватних клінік Києва, потім був перевезений до Литви, а зараз перебуває в Німеччині. В Україні Булатова міліція підозрює в організації масових заворушень.