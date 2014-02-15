Булатов у понеділок зустрінеться з Кличком і Яценюком
23:26, 15 лютого 2014Політика
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17 лютого активіст Автомайдану Дмитро Булатов зустрінеться з лідером фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком і лідером УДАРу Віталієм Кличком, які приїдуть до Берліна на зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель
Булатов зустрінеться з опозиціонерами
Про це заявив сам Булатов на прес-конференції в суботу, повідомляє Радіо Свобода.
Він також зазначив, що Автомайдан продовжуватиме пікетування помешкань українських чиновників.
За словами Булатова, 18 лютого він планує тимчасово залишити територію Німеччини, щоб влаштувати пікет у Чехії
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Дмитро Булатов, який зник наприкінці січня і через більш ніж тиждень знайшовся побитим невідомими, спочатку проходив лікування в одній з приватних клінік Києва, потім був перевезений до Литви, а зараз перебуває в Німеччині. В Україні Булатова міліція підозрює в організації масових заворушень.
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