Через мітинг опозиції до урядового кварталу стягнули сили міліції, БТР та два водомети

Також в урядовому кварталі дуже багато міліції, зокрема загонів «Беркуту», передає Еспресо.TV. Водомети та БТР знаходяться неподалеку від Кабінету міністрів.

Багатотисячна колона активістів Майдану підійшла до Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, на чолі колони перебувають народні депутати та загони самооборони.

Мітингувальники підійшли з Майдану Незалежності по вулиці Інститутській, через Кріпосний провулок до вулиці Грушевського, де зараз намагаються розосередитися.

У той же час у Маріїнському парку знаходяться прихильники Партії регіонів.

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З гучномовця міліція постійно закликає активістів Майдану не порушувати громадський порядок і нагадує, що за порушення законів передбачена відповідальність.

Нагадаємо, колона мітингувальників пішла по вулиці Інститутській. До Маріїнського парку стягнули "тітушок" та правоохоронців. Опозиція хоче заблокувати Верховну Раду на п'ять днів і вимагати повернення до Конституції 2004 року.

«Ми починаємо мирний наступ на парламент з вимогою повернути країну в конституційне русло. Наші юристи проаналізували всі рішення Конституційного Суду, і вже очевидно, що немає жодного документа, який підтверджує, що в 2010 році Україна повернулася до Конституції 1996 року. Саме тому зараз потрібно ухвалити політико-правові акти, які констатують, що Україна живе за Конституцією 2004 року», - зазначив Тягнибок.

Він підкреслив, що «потім слід затвердити необхідні зміни до Конституції, також необхідно заслухати звіт керівництва МВС та Генеральної прокуратури україни про хід розслідування щодо убивств, тортур, побиття, викрадення мирних протестувальників і знищення майна активістів по всій країні». «Злочинці повинні бути покарані - суспільство цього вимагає і не закриє на це очі! Сподіваємося, що депутати з так званої більшості з розумінням поставляться до ситуації і голосуванням підтримають вимоги народу», - додав Тягнибок.