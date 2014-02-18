Філарет - Януковичу: "Всі, хто взяли меч, від меча і загинуть"

Про це йдеться в заяві патріарха Філарета, оприлюдненій сьогодні ввечері прес-центром Київської патріархії.

Читайте такожЯнукович провел переговоры с Байденом

«У центрі Києва ллється кров, є важко поранені та вбиті. Церква не раз за останні три місяці повторювала три речі, необхідні для виходу з кризи: зупинення насилля, результативний діалог сторін, політичний компроміс. Натомість відбувається ескалація насильства, діалог не приносить позитивних наслідків, події свідчать про небажання знаходити порозуміння», - підкреслив глава УПЦ КП.

Він зауважує, що церква не може замість політичних, державних та громадських діячів вивести Україну з кризи.

Читайте такожМіліція штурмує Майдан. Відео та текстова онлайн-трансляція

«Але ми маємо обов’язок сьогодні знову повторити: негайно припиніть насилля! Пам’ятайте – за кожного вбитого, кожного скаліченого, кожного безпідставно переслідуваного винними буде особисто дано відповідь перед Богом», - наголошує глава УПЦ КП.

«Повторюю слова, сказані майже місяць тому безпосередньо до Президента, як найвищого керівника державної влади та лідера політичної сили, яка має більшість у парламенті: законом і займаною посадою Вам дано найбільше влади і повноважень в країні, тому і міра Вашої відповідальності – найвища», - зазначає далі патріарх Філарет.

Він нагадав при цьому слова Ісуса Христа, що «блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться», та слова спасителя: «всі, хто взяли меч, від меча і загинуть».

«Закликаю Вас обрати блаженний миротворчий шлях, а не шлях застосування сили! «Від усякого, кому дано багато, багато й вимагається, і кому багато довірено, з того більше й спитають», - йдеться в заяві патріарха Філарета.