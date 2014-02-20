Ештон закликає усіх відповідальних осіб негайно припинити насильство в Україні



Про це йдеться в заяві речника Ештон щодо погіршення ситуації в Україні, переданій УНІАН.

«У зв’язку зі стрімким погіршенням ситуації в Україні, Високий представник ЄС закликає усіх відповідальних осіб негайно припинити насильство. Вона закликає владу та усі політичні сили усвідомити свою відповідальність та розпочати пошук шляхів швидкої деескалації ситуації – відновлюючи справжній політичний процес», - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що «Високий представник також закликала до проведення цього ранку позачергової зустрічі Політичного та безпекового комітету Європейського Союзу. У такий спосіб будуть вивчені усі можливі варіанти, включаючи ті, що стосуються обмежувальних заходів проти відповідальних за репресії та порушення прав людини в Україні».

ЄС залишатиметься у тісному контакті з усіма сторонами конфлікту в Україні та з міжнародною спільнотою, зазначається в заяві, поширеній Представництвом ЄС в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння між протестуючими на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинуло 25 чоловік, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.