У ВР ледь не побили депутата, який запропонував перенести засідання

Народного депутата від Партії регіонів Віталія Грушевського ледь не побили в сесійній залі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі Грушевський заявив, що наразі в сесійній залі дуже мало депутатів для того, щоб приймати якісь рішення.

Він додав, що повернення до дії Конституції 2004 року не вирішить конфлікт в Україні і необхідно, щоб депутати зібралися завтра і приймали рішення переважною більшістю голосів.

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Цей виступ викликав гнів народних депутатів від опозиції. Після завершення виступу Грушевського хотіли побити депутати від опозиції, зчинилися штовханина. Розбороняти опозиціонерів і Грушевського кинувся «регіонал» Нестор Шуфрич.

Потім взяв слово з трибуни позафракційний депутат Петро Порошенко, який запропонував вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Після цього інцидент було вичерпано.