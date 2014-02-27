Білий дім закликає поважати територіальну цілісність України - заява

Білий дім закликає зовнішніх гравців в регіоні поважати суверенітет і територіальну цілісність України, припинити провокаційні заяви та дії, підтримати демократично встановлені перехідні керівні структури і використовувати свій вплив на підтримку єдності, миру і об’єднаного шляху вперед.

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому, опублікованій на сайті Посольства США в Україні.

Зазначається, що Сполучені Штати рішуче підтримують поточну роботу українських лідерів, спрямовану на формування інклюзивного багатопартійного уряду, що представлятиме весь народ України під час підготовки до травневих виборів, та задля відновлення порядку, стабільності та збереження єдності країни. В той час, як відбувається цей рух вперед, Сполучені Штати знову звертаються до всіх сторін як в Україні, так і в регіоні, і закликають підтримати примирення і повернення країни до політичної та економічної стабільності.

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Також у заяві йдеться про те, що Сполучені Штати працюватимуть з міжнародним співтовариством для створення пакету економічної допомоги Україні, який залежить від досягнень у створенні єдиного уряду. Сформований на широкій основі уряд, націлений на примирення та економічні реформи, є необхідною основою для міжнародної допомоги.

"Ми закликаємо лідерів України зробити все можливе для забезпечення безпеки і захисту прав всіх громадян, у тому числі прав меншин, щоб знову підтвердити міжнародні зобов'язання держави та уникнути кроків, що можуть роз’єднати країну. Ми закликаємо зовнішніх гравців в регіоні поважати суверенітет і територіальну цілісність України, припинити провокаційні заяви та дії, підтримати демократично встановлені перехідні керівні структури і використовувати свій вплив на підтримку єдності, миру і об’єднаного шляху вперед", - зазначено в повідомленні.

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У заяві наголошується: "Ми нагадуємо всім урядам про їхні політичні зобов'язання щодо прозорості у військовій діяльності в рамках Віденського документу 2011 року та інших принципів ОБСЄ, спрямованих на забезпечення миру і безпеки в євроатлантичному регіоні".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні невідомі зі зброєю захопили будівлі Верховної ради і Ради міністрів АР Крим у центральній частині Сімферополя, піднявши над ними прапори Росії.