Російський прапор на Харківську ОДА повісив москвич

Так, під час штурму та захоплення Харківської ОДА 1 березня один з мітингарів дістався на дах ОДА та встановив російський прапор замість українського.

Пізніше з'ясувалося, що прапор встановив мешканець Москви, повідомляє Українська правда.

"Пишаюся, що мені вдалося взяти участь в протистоянні з бойовиками, які прийшли "мирно протестувати" з ножами в Харків, і повісити російський триколор на будівлю звільненої адміністрації!", - заявив на своїй сторінці у LiveJournal Mika Ronkainen.

Читайте такожУ Харкові під час штурму ОДА постраждали 97 осібУ профілі активіста зазначено, що його місце перебування (що зазвичай означає місце його постійного перебування чи проживання) - Москва, Росія.

Разом з тим на своїй сторінці у Вконтакті "активіст" написав: "Хочу пояснити - російський триколор піднятий не тому, що Харків неодмінно повинен увійти до складу Росії".

"Ні. Російський триколор символізує повернення ОДА під контроль мешканців Харкова, 80% з яких - росіяни. Треба було якось сигналізувати, що бандерівців змусили тікати на захід. Показав, встановивши прапор", - зазначив він.