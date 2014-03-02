Донецький бізнесмен Тарута закликав відстоювати Україну

Про це він написав у своєму зверненні.

"Шановні співвітчизники, я звертаюся до вас не як голова ради директорів корпорації ІСД, а як російськомовний громадянин України, житель Донбасу в якому тече як українська, так і російська кров", - зазначив Тарута.

Читайте такожЗМІ: У Турчинова хочуть залучити до захисту України великий бізнес"Я закликаю всіх, кому дорога Україна і її майбутнє, кожному у кого серце розривається від сьогоднішніх новин, консолідувати зусилля для збереження цілісності нашої держави. Я сподіваюся всі розуміють, що прийняті в Москві рішення можуть призвести до розколу нашої країни і тривалого громадянського конфлікту з численними людськими жертвами", - наголосив він.

На переконання бізнесмена, введення російських військ на територію України можна розглядати тільки як "військову окупацію мирної території".

"Чи потрібно пояснювати, чим для нас з вами це закінчиться? Думаю, ні - ми просто втратимо все. Все, що вкладено і побудовано за 23 роки незалежності - буде знищено, якщо не вогнем, то економічною розрухою. Ми повинні відстояти Україну. Так, недосконалу. Так, різномовну. Але нашу!"