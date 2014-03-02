Саакашвілі назвав «агонією Путіна» дії Росії стосовно України

Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу зі сцени на Майдані, Саакашвілі наголосив на тому, що Україна виграла вже першу битву у своїй визвольній боротьбі, коли повалила режим Віктора Януковича.

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На думку Саакашвілі, президент РФ Володимир Путін, випробував вже всі можливі методи, аби посіяти в Україні розбрат та розколоти націю, але українці не піддались і не піддадуться на це. «Ви світла нація. Ви стали загрозою для його імперії», - наголосив Саакашвілі, звертаючись до всіх присутніх на Народному віче.

Саакашвілі також наголосив на тому, що Путін «вторгся в домівку українців» і це є «його агонією».

«Але мрії Путіна розіб’ються об ворота Києва», - додав Саакашвілі, зауваживши, що Путін завжди маніпулював історією України, але це не могло довго тривати. «Їх (РФ - УНІАН) чекає політична і економічна ізоляція… варвар зі своїм режимом, не зможе роз’єднати вас. Путін сміливий там, де всі відступають, де всі бояться, але таких серед вас немає. Не здавайтесь! Україна знаходиться під ударом, але ви – найсміливіший народ в Європі», - сказав екс-президент Грузії.