У Вінниці тисячі городян засудили агресію Росії по відношенню до України

Як передає кореспондент УНІАН, люди вийшли з плакатами: «Я русская. Путину стыд и срам! Войне нет!», «Путин! Руки прочь от Украины!», «Путин! Вон из Украины!». Серед людей різного віку, були й діти, які тримали плакати «Ні війні!».

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Під час Народного віче, колишні військові та втерени-афганці заявили про свою готовність боронити теріторіальну цілісність України. Вони закликали людей не піддаватись на жодні провокації.

Виступив перед вінничанами й представник мусульман, які проживають в Україні, який також заявив, що вони готові стати на захист територіальної цілісності вже рідної для них країни.

До вінничан звернулись голова облради Сергій Свитко та в.о мера Вінниці Сергій Моргунов, вони закликали забути про конфлікти й об’єданитися під єдиним прапором України усі полічні сили та «вчорашніх» опонентів заради збереження цілісності України.

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На 3 березня анонсовані проведення позачергових сесій обласної та міської рад з питань суспільно-політичної ситуації в Україні та забезпечення законості та правопорядку та території Вінницької області.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.