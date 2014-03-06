Для Росії війна в Криму безперспективна і несе загрози економіці – експерт

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран.

«Для Росії війна в Криму безперспективна. Тому що це не просто конфлікт з Україною – це серйозний конфлікт із Заходом, і Росія зараз перебуває не в тому стані, як свого часу Радянський союз під час «Холодної війни», коли він мав підконтрольним половину світу», - вважає експерт.

Експерт відзначив, що Радянський союз на той час був незалежним від Заходу, зараз фінансові ринки РФ досить серйозно залежні від західних ринків, також економіка РФ суттєво залежна від експорту енергоносіїв.

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«Якщо завтра США знімуть ембарго на експорт іранської нафти, а це їм буде неважко зробити, – це дуже болюче вдарить по інтересах Росії, тому що це значна частина бюджету і виробництво нафти для Росії стане нерентабельним, якщо Росії відріжуть ринок газу в Європу, а до цього вже є тенденція – це вдарить по «Газпрому», який має суттєве значення для економіки Росії», - пояснює Таран.

«Переоцінка Росією своїх сил викликана передусім тим, що рішення Путіна було суто суб’єктивним, це була власна образа Путіна на Україну. Рішення щодо введення військ на територію України не було побудовано на якихось об’єктивних оцінках ситуації, а в геополітиці суб’єктивні рішення дуже дорого коштують», - застерігає політолог.