У Сімферополі ледь не побили кримчанку з українським прапором
18:43, 06 березня 2014Політика
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У Сімферополі проросійські активісти з георгіївськими стрічками ледь не побили дівчину, яка вийшла на вулицю з українським прапором
Проросійські активісти відібрали у неї прапор просто перед камерами, кремезні чоловіки намагалися її кудись відвести, агресивні жінки ледве її не побили, і закликали тікати з Криму "на Майдан".
Водночас деякі з присутніх зупинили агресивних активістів і не дали справі дійти до побиття.
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