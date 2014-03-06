У Сімферополі ледь не побили кримчанку з українським прапором

Проросійські активісти відібрали у неї прапор просто перед камерами, кремезні чоловіки намагалися її кудись відвести, агресивні жінки ледве її не побили, і закликали тікати з Криму "на Майдан".

Водночас деякі з присутніх зупинили агресивних активістів і не дали справі дійти до побиття.